Commozione a Sky Sport per Maradona, Di Marzio scoppia a piangere

Gianluca Di Marzio scoppia in lacrime in diretta mentre racconta Diego Armando Maradona. Il collega di Sky ha parlato così, senza riuscire a trattenere le lacrime:

“Mi fa male tutto questo, sono arrabbiato per come è successo. Poteva dare ancora tanto nella sua vita, invece è finito tutto così. Nessuno riusciva a fermarlo in campo, ci voleva qualcuno però che avrebbe dovuto fermarlo nella vita. C’è rabbia, tanta rabbia”.