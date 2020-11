Conte: “Stiamo versando lacrime tutti. Fatico a credere che Diego non ci sia più”

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della sconfitta rimediata dall’Inter per 0-2 contro il Real Madrid. L’allenatore nerazzurro non ha perso tempo però e ha subito ricordarto Maradona dopo la sua scomparsa:

“Stiamo versando tutti quanti lacrime per la scomparsa di una persona che ha fatto la storia del calcio e rimarrà indelebile. Parliamo di un calciatore che per fortuna ho avuto il piacere di affrontare, fatico a credere che non ci sia più. Sono addolorato per la scomparsa di Diego”.