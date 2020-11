Fabio Caressa è intervenuto in diretta a SkySport24 commentando la morte di Diego Armando Maradona. Queste le parole del giornalista commentatore:

“Come i grandi attori, come i grandi artisti, anche lui aveva dei demoni con i quali non è riuscito a combattere. Oggi non è un giorno triste solo per il calcio, Diego era un artista e oggi è una giornata triste per l’arte”