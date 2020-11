Schira: “Contatti concreti tra Ibra e il Napoli alla fine dello scorso anno”

Il noto esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni in diretta su Instagram per parlare del possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic al Napoli. Di seguito le sue parole:

Alla fine del 2019 Ibrahimovic voleva tornare in Europa, nel calcio che conta. Sul tavolo c’erano principalmente tre offerte dalla Serie A: Napoli, Milan e Bologna. Il Bologna sarebbe stata una scelta di cuore per l’amico Mihajlovic, ma senza ambizione. Il Napoli aveva avuto numerosi contatti con lo svedese, che avrebbe provato questa nuova esperienza. Poi però ci fu l’ammutinamento, caos interno ed il Napoli ebbe altro a cui pensare, come il cambio dell’allenatore. Per questo motivo il Milan, dopo la sonora sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta decise di affondare il colpo. Nonostante non fosse all’interno dei parametri societari, il colpo Ibrahimovic serviva a dare un colpo all’ambiente”.