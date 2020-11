QS – Il Milan pensa a Milik come vice Ibrahimovic

Il Milan deve fare i conti con gli anni di Ibra e con la mancanza di attaccanti in rosa. Col mercato di gennaio che si avvicina ecco che i rossoneri stanno già pensando a come puntellare la rosa. Il QS di oggi scrive come i rossoneri abbiano messo gli occhi addosso a Giroud e a Milik. L’attaccante polacco vorrebbe lasciare il Napoli e la stessa società azzurra vorrebbe monetizzare su di lui il prima possibile, caratteristiche che potrebbero rendere l’affare possibile. Si allunga dunque la fila dei club di Serie A che vogliono Milik.

