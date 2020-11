Nuovo DPCM in arrivo il 4 dicembre: il Governo pensa ad una novità

Secondo quanto riportato dall’edizione online del Corriere della Sera, il Governo starebbe iniziando a marcare la propria linea in vista del nuovo DPCM. Il nuovo decreto per il contenimento dei contagi da COVID-19 entrerà in vigore il 4 dicembre.

Secondo quanto riporta il quotidiano, si starebbe andando verso la possibilità di spostarsi unicamente tra regioni presenti in “fascia gialla”. C’è però la possibilità di un’eccezione: il “ricongiungimento familiare”. Ci si potrebbe dunque spostare anche partendo da regioni presenti in fascia “rossa” o “arancione” solo per pochissimi casi riguardanti i parenti più prossimi: genitori e figli, coniugi, partner conviventi. Sarebbe da considerarsi come un motivo di urgenza aggiuntivo rispetto a quelli già previsti. È da escludersi che possa essere concesso per la riunione di intere famiglie.