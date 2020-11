Roma, Fonseca recupera Dzeko contro il Napoli. In dubbio Smalling e Mancini

Domenica 29 novembre alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Roma. Il tecnico Fonseca recupera Dzeko risultato negativo al Covid. L’attaccante giallorosso ha terminato l’isolamento durato 17 giorni e nella giornata di ieri era a Villa Stuart per sottoposti agli esami di idoneità.

Edin Dzeko ha espresso il suo pensiero attraverso i social: “Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma!”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Dzeko giocherà dal primo minuto contro il Napoli.

SMALLING E MANCINI, IN DUBBIO CONTRO IL NAPOLI

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la presenza di due difensori della Roma è in dubbio contro il Napoli. Forte dolore al ginocchio per Smalling e risentimento muscolare all’adduttore per Mancini.