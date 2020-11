Il Giudice Sportivo, in seguito alle decisione arbitrali effettuate nel corso dell’ultimo turno di Serie A, ha comminato la squalifica per un turno di campionato a Tiemouè Bakayoko e Mattia Perin. Diffidati invece in vista della prossima giornata Arslan e Thorsby.

