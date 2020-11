GdS – Gattuso: “Me ne posso andare se le cose non cambiano”, emergono problematiche dopo il Milan

La sconfitta contro il Milan ha fatto emergere qualche problematica che forse Rino Gattuso pensava di aver risolto. Dopo il buon avvio in campionato, ecco che domenica sera è venuta fuori qualche vecchia grana negli spogliatoi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso avrebbe minacciato con toni perentori: “se le cose non cambiano me ne posso pure andare”.

I toni sono stati diretti e concisi, senza bisogno di alcun intermediario, perché Gattuso è abituato ad avere sempre grande chiarezza nel rapporto con la sua squadra. Sicuramente, ciò che ha fatto infuriare il tecnico è stato l’approccio iniziale della gara insieme con l’atteggiamento in campo di alcuni giocatori. Quando le cose vanno male, Gattuso è il primo a prendersi le proprie responsabilità, anche a costo di alzare la voce negli spogliatoi.