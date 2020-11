ESCLUSIVA – Schira: “Occhio al mercato invernale del Napoli, Emerson Palmieri pista concreta”

Il noto esperto di mercato Nicolò Schira è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni in diretta su Instagram per parlare di calciomercato in ottica Napoli. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli potrebbe fare qualcosa di interessante a gennaio. Deve riuscire a piazzare i calciatori in esubero, come Fernando Llorente e Arek Milik. La società riuscirebbe ad ottenere un tesoretto da reinvestire in altri ruoli”.

“Penso a Vecino dall’Inter, che sarebbe molto utile nello scacchiere tattico di Gattuso. Una pista concreta è quella che porta ad Emerson Palmieri. Il laterale sinistro è in uscita dal Chelsea, perchè è chiuso da Marcos Alonso e Ben Chilwell. Il discorso con il Chelsea potrebbe partite dal riscatto di Bakayoko in azzurro e poi allargarsi anche al terzino italo-brasiliano”.