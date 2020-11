CdS – Infortunio Osimhen, oltre al Rijeka rischia di saltare anche la Roma

È pesata l’assenza di Victor Osimhen contro il Milan, ma per il Napoli non sono in arrivo buone notizie, almeno per il momento. Come scrive il Corriere dello Sport di oggi, oltre alla partita di giovedì di Europa League contro il Rijeka, il nigeriano potrebbe saltare anche la Roma. La lussazione alla spalla ha bisogno di cura ed attenzione nel recupero per evitare recidive o ricadute. Per ora terapie e programma personalizzato che verranno seguiti altri esami strumentali. Serve cautela ma il Napoli scalpita per riavere il suo centravanti.

