Il Napoli tramite un tweet ufficiale ha comunicato i risultati dei tamponi effettuati al gruppo ieri pomeriggio in vista della partita contro il Milan di questa sera. Buone notizie, in quanto non è emersa nessuna positività nei tamponi.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 22, 2020