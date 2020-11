Politano: “Contro il Milan partita importante, ci teniamo a fare bene. Osimhen? Ci dispiace per la sua assenza”

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky qualche minuto prima della gara contro il Milan:

“Sfida scudetto? Non è una sfida da scudetto, ma importante per noi e per loro. Sarà una bellissima partita e ci teniamo a fare bene.

L’assenza di Osimhen? Ci dispiace per la sua assenza, come quella di Hysaj e Rrahmani. Dovremo giocare bene anche senza di lui e imposteremo la partita come abbiamo sempre fatto a livello di gioco.

Napoli-Milan stimolante anche per Gattuso? Il mister ha fatto la storia del club e per lui è una partita speciale. È molto carico e speriamo di regalargli questa vittoria”.