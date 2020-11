Napoli-Milan, Politano chiede a Gattuso il cambio

Durante il match Napoli-Milan, Matteo Politano ha chiesto esplicitamente un cambio a mister Gattuso. Al suo posto è entrato Andrea Petagna.

Politano, che è emerso durante il primo tempo e parte del secondo, ha chiesto lui di essere sostituito. Dimostratosi l’uomo più in forma del Napoli, mettendo in campo energia e massima prestazione, ha rinunciato alla sua presenza per il resto del secondo tempo della sfida.