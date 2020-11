Milan, nei convocati due assenze pesanti in attacco e in difesa

Il Milan ha da poco comunicato i convocati per la sfida di questa sera al San Paolo contro il Napoli, e nella lista dei partenti ci sono due assenze pesanti. In attacco non ci sarà Rafael Leao, uno degli uomini più in forma dei rossoneri, mentre in difesa non ci sarà Musacchio, un’assenza che stringe le possibili rotazioni dei centrali. Questi i convocati da Bonera:

PORTIERI – A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu. DIFENSORI – Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjaer, Romagnoli. CENTROCAMPISTI: – Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI – Colombo, Ibrahimović, Rebić.