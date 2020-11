Il Mattino – Rijeka, in sette positivi al Covid. Rinviato il match di campionato, giovedì c’è il Napoli

Giovedì sera alle ore 21 c’è Napoli-Rijeka, partita valida per il quarto match dei gironi di Europa League. I croati però stanno facendo i conti con l’incubo Covid, tanto da non essere scesi in campo nella partita di ieri con l’Istria 1961 a causa di sette positività. La squadra di Rozman, riporta Il Mattino, si concentrerà direttamente per la sfida con il San Paolo, ma le condizioni sanitarie preoccupano e non poco.

