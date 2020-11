TS – De Laurentiis chiede 18 milioni per Milik: l’Inter ha un asso nella manica per convincere il Napoli

L’edizione odierna di “TuttoSport“, ritorna sul futuro di Arek Milik. L’attaccante del Napoli interessa a diversi club di Serie A. Uno dei più interessati, sembra l’Inter di Antonio Conte. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis non farà sconti per cederlo chiederà qualcosa in meno di 20 milioni, ovvero 18. La soluzione più semplice sarebbe uno scambio, ma Vecino a gennaio sarà reduce da sei mesi di stop. C’è un’altra via: Politano“.

“Il Napoli l’ha preso in prestito oneroso da 2 milioni per 18 mesi e riscatto obbligatorio fissato a 19 più 2 di bonus. Il riscatto scatterà a gennaio 2021. e la somma corrisponde a quanto chiede De Laurentiis”.