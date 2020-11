TS – Osimhen-Milan, il bomber ci prova ma c’è il rischio ricaduta

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, si valutano le condizioni di Victor Osimhen in vista della partita del Napoli contro il Milan. L’attaccante ha già ripreso ad allenarsi ma tra la giornata di oggi e quella di domani si dovranno valutare sia il recupero organico che le condizioni. Terapie e lavoro personalizzato per ora, ma l’idea è di portarlo in panchina.

Convocarlo per il Milan vorrebbe dire avere la possibilità di fargli seguire il match con il gruppo dalla panchina e poterlo lanciare a partita in corso in caso di necessità. Ma il tempo per recuperare al meglio è davvero poco e sarebbe meglio agire con cautela per non rischiare una ricaduta nell’immediato.