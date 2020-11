GdS – Insigne e Mertens si sono allenati in gruppo volontariamente nonostante potessero riposare

Nella giornata di ieri a Castel Volturno, appena tornati dai ritiri con Italia e Belgio, si sono presentati un po’ a sorpresa Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per loro era previsto riposo, ma da veri leader di questo gruppo, hanno deciso di presentarsi all’allenamento per preparare al meglio la partita con il Milan capolista. Continua dunque il momento magico di capitan Lorenzo Insigne, che non vuole fermarsi nemmeno dietro le quinte.

