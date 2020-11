CdM – Il Napoli ha la migliore difesa del campionato ed è seconda per tiri concessi agli avversari

L’edizione odierna “Corriere del Mezzogiorno” si è soffermata sulle statistiche del Napoli in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“C’è un record da mantenere: il Napoli ha la migliore difesa del campionato, con soli quattro goal subiti sul campo e ottiene statistiche che confermano il valore del lavoro degli azzurri nella fase di non possesso. È inoltre secondo per tiri concessi agli avversari (8.5, soltanto l’Inter fa meglio con 8.4, il Milan è quarto con 9.7), e confronta questo dato assieme a statistiche complementari: il Napoli è secondo anche negli ingressi degli avversari in area di rigore (il Milan in questa statistica è nono e le squadre rivali hanno sfruttato solo il 2% delle occasioni avute contro i rossoneri)”.