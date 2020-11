Bergomi: “Già si capiva nel ’98 che qualcosa non quadrava nel sistema. La Juventus era talmente forte che poteva vincere anche in maniera diversa”

Beppe Bergomi, ex calciatore italiano e attuale commentatore tecnico a Sky, è intervenuto a Cominciamo bene su Radio Nerazzurra per parlare dell’Inter. Si è pero lasciato andare a uno sfottò su Calciopoli:

“Mai toccato l’argomento con ex giocatori della Juve? È un argomento abbastanza spinoso, spesso cercano di sorvolare. Io nei miei anni non ho vissuto Calciopoli, ma nel ’98 sentivi che qualcosa non quadrava nel sistema. Non so se sono negazionisti, ma quell’anno la Juventus era talmente forte che poteva vincere anche in maniera diversa. Mi fermo qui“.