Milan in allarme per Rafael Leao. L’attaccante rossonero è entrato al 46′ nella sfida del suo Portogallo U21 contro i Paesi Bassi U21, ma è stato costretto a lasciare il campo all’83 minuto.

Problema fisico per lui e condizioni fisiche da valutare nei prossimi giorni. La sua presenza per Napoli-Milan, dunque, potrebbe essere in forse