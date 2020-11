INFORTUNIO OSIMHEN – C’è sempre più apprensione ed attesa per conoscere la vera entità dell’infortunio di Osimhen. Il classe ’98 è a forte rischio contro il Milan a causa di una probabile lussazione rimediata con la nazionale. Durante la sfida tra Nigeria e Sierra Leone, infatti, Osimhen è dovuto uscire in barella. Il giorno dopo quindi la decisione di lasciare il ritiro e tornare in Italia per scegliere la terapia e comprendere i tempi di recupero.

Stando a quanto riportato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli “Osimhen è arrivato a Villa Stuart a Roma. Sta effettuando la risonanza magnetica col il professore Castagna, mentre all’ingresso è risultato negativo al tampone rapido effettuato. Si dovrà attendere l’esito degli esami strumentali per verificare le condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli“.

L’infortunio di Osimhen complica i piani di Gattuso in vista di domenica. Rino adesso si trova a dover reinventarsi l’attacco, data la scelta di uno tra Mertens e Petagna in attacco e il relativo impiego o meno di Elmas o Zielinski. Il mister azzurro potrebbe anche optare per un cambio modulo, magari passando al 4-3-3 e spostando il macedone o il polacco nel ruolo di mezzala. Ad onor del vero, l’opzione più verosimile pare essere attualmente quella di Mertens in posizione di centravanti ed Elmas in quella di trequartista.