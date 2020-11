De Maggio: “Osimhen sta tornando in Italia, nel tardo pomeriggio ci saranno nuovi esami”

Il giornalista sportivo Valter De Maggio, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Osimhen. Il nigeriano ha infatti subito una contusione al braccio e alla spalla nella partita contro la Sierra Leone, ed è ora in viaggio per tornare a Napoli. Resta il rischio di non averlo a disposizione per la sfida di domenica contro il Milan.

De Maggio in merito ha dichiarato: “Osimhen sta tornando a Napoli; nel tardo pomeriggio ripeterà qui gli esami strumentali“.