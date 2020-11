GdS – L’Inter può sfruttare le carte Vecino e Politano per arrivare a Milik

Arek Milik è destinato a partire nel mercato di gennaio, e come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Inter per ora sembra fare davvero sul serio per il polacco. Le alternative per i nerazzurri per ora sembrano essere varie. La prima è lo scambio con Vecino, opzione già considerata quest’estate. L’uruguaiano piace a Gattuso e sarebbe l’unica vera alternativa a Bakayoko per struttura. A questo si potrebbe aggiungere un piccolo sconto per i 18 milioni che il Napoli chiede per Milik. Infine, c’è sempre in ballo il riscatto di Matteo Politano, in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021.



Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI