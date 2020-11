GdS – Gattuso ridisegna il Napoli in assenza di Osimhen

Gattuso comincia già a pensare come risolvere il rebus Milan, la cui maggiore difficoltà è rappresentata dalla mancanza di Osimhen. Come spiega la Gazzetta dello Sport di oggi, il tecnico deve pensare con che modulo partire, con il 4-3-3 come opzione più probabile, con il tridente Lozano-Mertens-Insigne. In questo modo sarebbe possibile giocarsi Petagna a partita in corso come alternativa dalla panchina.

Nel caso in cui Gattuso optasse per il 4-2-3-1, dovrebbe fare i conti con le condizioni dei centrocampisti. Alcuni nazionali devono tornare tra giovedì e venerdì, ed è possibile che non stiano al meglio dopo gli impegni ravvicinati. Ciò che è certo è che il Napoli saprà adattarsi ad ogni imprevisto.