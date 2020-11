CdM – Osimhen, oggi esami ma può saltare due partite

Il Corriere del Mezzogiorno di oggi spiega come l’infortunio rimediato alla spalla di Osimhen possa compromettere la sua presenza nelle prossime partite. Nelle prossime ore il nigeriano svolgerò nuovi esami a Villa Stuart, con il Prof. Castagna, che già in passato si occupò della spalla sinistra di Chiriches. I risultati degli esami faranno capire i tempi di recupero, ma oltre al Milan anche la presenza col Rijeka sembra essere in dubbio.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI