Napoli, allenamento mattutino: rientrano Koulibaly ed Elmas, si fermano Bakayoko e Llorente

Il Napoli prepara la sfida contro il Milan, in programma domenica sera alle 20:45. Gennaro Gattuso deve fare i conti ancora con gli assenti, impegnati in nazionale, ma ci sono i primi rientri.

Infatti, allenamento in gruppo per Kalidou Koulibaly e personalizzato per Eljif Elmas. Come riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente, sul campo 2, il gruppo è stato impegnato in torello e lavoro finalizzato alla velocità. Di seguito esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto.

Non si sono allenati Bakayoko e Llorente per un leggero malessere. Il francese però, in vista della sfida contro la sua ex squadra, non è a rischio.