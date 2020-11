Il Napoli, attraverso i suoi canali social, ha annunciato la negatività di tutti i tamponi effettuati ieri.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 17, 2020

A pochi giorni dalla sfida contro il Milan e con le gare delle nazionali ancora in atto in questi giorni, il pericolo di qualche positività non è scampato, ma per ora, a Castel Volturno, c’è serenità su questo argomento.