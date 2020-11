Akatugba svela: “Osimhen dovrà stare fermo qualche settimana. Vi rivelo cosa dicono in Nigeria sulla sua avventura in Serie A”

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato delle condizioni fisiche del giocatore azzurro:

“Condizioni di Victor? Dovrà stare fermo qualche settimana, sarà out contro il Milan. Sarà lo staff del Napoli poi a preoccuparsi del suo recupero.

La nazionale nigeriana, attraverso lo staff medico, ha fatto pervenire questa notizia a noi giornalisti nigeriani. Victor personalmente non mi ha detto nulla.

Osimhen divide molto l’opinione pubblica in Nigeria: una parte dice va bene, la Serie A è complicata e il Napoli non è la più forte. Dall’altra parte c’è chi dice che può e deve fare di più. In Nigeria poi dicono che il Napoli non è abituato a giocare con un attaccante di ruolo e quindi, Insigne, Mertens e Lozano non sono il pacchetto di trequartisti adatto per le caratteristiche di Osimhen.”