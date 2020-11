L’agente di Milik, David Pantak, sta lavorando per provare a piazzare l’attaccante per non fargli perdere l’ultima chance per andare agli europei. Come scrive Tuttosport, sono diversi i club di Serie A interessati al giocatore, Fiorentina, Roma e soprattutto Inter, che sta cercando una punta per dare fiato a Lukaku. Ciò che è certo, è che il Napoli vuole privarsi del giocatore prima possibile.

