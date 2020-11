TS – Petagna pronto se Osimhen dà forfait, ma c’è ottimismo per il nigeriano

Domenica sera il Napoli aspetta il Milan al San Paolo, ma lo farà con una grande incognita per Rino Gattuso, ovvero la presenza di Victor Osimhen. Come scrive Tuttosport, dirigenza e giocatore si sono contattati, con il nazionale nigeriano che ha rassicurato ammettendo il dolore alla spalla ma non mettendo in discussione la sua presenza in campo.

Nel dubbio, si prepara al posto da titolare Andrea Petagna, cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. C’è comunque ottimismo a Napoli per la presenza di Osimhen, la cui esclusione è valutata solo nel caso in cui il giocatore stesso alzasse bandiera bianca.