Repubblica – Il Napoli punta Emerson Palmieri per gennaio

Il Napoli di Gattuso pensa già a come rinforzarsi nel mercato di gennaio, e secondo l’edizione odierna di Repubblica, Giuntoli e l’allenatore avrebbero già puntato ad un nome noto al campionato italiano. Si tratta di Emerson Palmieri del Chelsea, che ieri è sceso in campo da titolare in Italia-Polonia. Terzino sinistro, mancino di piede, è una priorità, e qualche contatto indiretto col Chelsea c’è già stato. I Blues sarebbero aperti al trasferimento gratuito fino al termine della stagione, coi due club in contatto anche per Bakayoko.

