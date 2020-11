Repubblica – Il Napoli lavora per il rinnovo di Hysaj

Tra i nodi che deve sciogliere il Napoli ciò quello legato al rinnovo di Elseid Hysaj, in scadenza a giugno ma diventato con Gattuso un elemento imprescindibile della rosa, sia a destra che a sinistra. Gli azzurri ora dovranno lavorare ad un rinnovo in extremis, con le prossime settimane che saranno decisive per il futuro del giocatore. Oltre alla questione Hysaj, il Napoli lavora anche per inserire un giocatore di livello per consolidare ulteriormente il valore della rosa. Lo riporta La Repubblica.

