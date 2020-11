Tmw – Hysaj, con Gattuso il rinnovo di contratto è vicino. Ma i tempi stringono

Dal primo gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com riporta la situazione di alcuni casi.

I GIOCATORI DEL NAPOLI CON GATTUSO

Elseid Hysaj quest’anno sta giocando bene con Gattuso in panchina, come dimostra il 50° posto nella Top 100 di TMW in fatto di media voto nelle prime 7 giornate di campionato. Terzino destro o sinistro, ad oggi il rendimento giustificherebbe un eventuale sforzo del Napoli in sede di trattativa.

Se Hysaj non dovesse rinnovare con il Napoli, potrebbero tornare buone le piste accantonate in passato, soprattutto quelle legate a Atletico Madrid e Spartak Mosca.

Il futuro di Hysaj

Al Napoli la sua permanenza è del 50, del 25% destinato ad un altro club italiano, ed infine del 25% verso un club all’estero.