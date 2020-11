GdS – Insigne “maradoneggiante”, contro la Polonia Lorenzo è da 8

Indubbiamente il migliore in campo dell’Italia contro la Polonia, Lorenzo Insigne è stato premiato dalla Gazzetta dello Sport con un 8. Il capitano del Napoli ieri ha impressionato con una gara di grande personalità e carattere, combinata con una tecnica di livello superiore alla media. Di seguito il commento della rosea.

INSIGNE 8 – Maradoneggiante. Una notte che probabilmente ci porta in finale e il più splendente è lui: l’assist prodigioso del 2-0, due gol sfiorati, uno annullato, il sacrificio in difesa come un mediano. Sempre in partita. Dovunque.