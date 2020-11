Attraverso Twitter, Carlo Alvino celebra Lorenzo Insigne. Il giornalista, inoltre, fa riferimento all’articolo reso noto su Sportmediaset in cui non si apprezzava la prestazione in nazionale del giocatore partenopeo.

“Chiedo per un’amica: Lorenzo Insigne è ancora incomprensibile o di incomprensibile c’è stato ultimamente solo quello che hai scritto? Sai è per un’amica…”.

ECCO IL TWEET

Chiedo per un’amica caro @antorreasy … @Lor_Insigne è ancora incomprensibile o di incomprensibile c’è stato ultimamente solo quello che hai scritto? Sai è per un’amica… pic.twitter.com/PeQZKjU7Ry — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 16, 2020