RAI – L’unico “no” di Milik è arrivato alla Fiorentina: i viola avevano l’accordo con il Napoli

L’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ha parlato di Arek Milik ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nel corso del mercato estivo Milik voleva andare via. Sperava nella chiamata dell’Everton, dell’Atletico Madrid oppure anche della Roma, dopo che la Juventus lo aveva mollato. L’unico rifiuto di Milik è stato ad indirizzo della Fiorentina, negli ultimi giorni di mercato. L’accordo tra le due squadre c’era già, il Napoli avrebbe incassato molto nonostante il polacco sia in scadenza. La pista Juventus? Mai dire mai, ma l’idea era nata con Sarri, non so se ci sarà ancora interesse”.