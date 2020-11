Pomeriggio dolce per gli azzurri impegnati con le proprie nazionali. Due vittorie per Elif Elmas e Stanislav Lobotka con la Macedonia e la Slovacchia.

Elmas ha vinto con la propria Nazionale per 2-1 contro l’Estonia, con il gioiellino azzurro che ha regalato un fantastico assist per il 2-1 finale. Invece Lobotka ha vinto per 1-0 contro la Scozia, subentrando al 60′ per Kucka.