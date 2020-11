Milik nel radar dell’Inter, i nerazzurri ci pensano già per gennaio

Arkadiusz Milik sarà sicuramente uno dei giocatori al centro del mercato di gennaio e soprattutto di giugno, quando il polacco andrà in scadenza di contratto. Oltre all’interesse di club inglesi e spagnoli, sull’attaccante del Napoli si muovono anche i club italiani, con l’Inter che osserva con occhio particolarmente interessato.

Con un Pinamonti ancora troppo inesperto per reggere il peso dell’attacco nerazzurro in assenza di Lukaku, e un Sanchez discontinuo e spesso infortunato, la soluzione Milik potrebbe essere quella giusta per i nerazzurri. Marotta e Ausilio sono vigili sulla situazione, l’idea potrebbe essere prenderlo a parametro zero a giugno, a meno che non si presenti la giusta occasione nel mercato invernale. Il calciatore ha bisogno di giocare per non perdere l’europeo, ma per Ausilio e Marotta trattare con De Laurentiis non sarà facile.