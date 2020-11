Gravina, pres. FIGC: “Rischio di stop per la Serie A? Non mi pare”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il futuro della Serie A. Gravina, oggi era presente a Reggio Emilia al Core, centro oncologico che rappresenta un’eccellenza italiana.

“Il contratto di Mancini è breve e noi abbiamo in mente un progetto lungo, sarà Roberto a doverci dire se ha intenzione di continuare su questa strada. Rischio di stop del campionato di Serie A? Non mi pare, segnali non ne vedo”.