Cassano fa discutere: “Messi è meglio di Maradona”

Nel corso di una diretta Instagram sul profilo di Christian “Bobo” Vieri, è intervenuto Antonio Cassano. L’ex Roma, tra le altre, si è soffermato sul paragone tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma mai con grandi difensori o portieri, per questo non ha vinto”.