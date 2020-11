TS – Juventus- Napoli: ADL può ribaltare il verdetto

Ancora sembra non voler finire la partita giocata in tribunale tra Juventus e Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, ci potrebbe essere una notizia positiva per il Napoli. Come scrive il quotidiano, la sensazione diffusa è che il Collegio di Garanzia ammetterà il ricorso che il Napoli depositerà a giorni per poi discuterne entro 35/40 giorni per avere una sentenza prima di Natale.

Dopo che il ricorso sarà ammesso, ecco che il Collegio potrà valutare violazione di norme di diritto per omessa o insufficiente motivazione per quello che riguarda la controversia, e il Napoli dovrà trovare un vizio nella sentenza, probabilmente per ignorata documentazione di quella che potrà essere dimostrata come causa di forza maggiore.