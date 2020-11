Quattro positivi nella Corea del Sud, si valuta l’annullamento della partita col Messico di Lozano

Il Covid continua ad essere un’enorme problema per quanto riguarda le partite delle nazionali. Questa volta a rischiare è il Messico di Hirving Lozano, che in Austria affronterà la Corea del Sud, che nella giornata di ieri ha registrato cinque positività. Come riporta KBS World, Lee Dong-jun, i centrocampisti Kwon Chang-hoon e Hwan In-beon e il portiere Jo Hyein-woo sono risultati positivi insieme con un membro dello staff. Nella giornata di oggi ci saranno altri test, ma si valuta se annullare la partita col Messico. Ansia per la Corea del Sud e per Lozano che partirà sicuramente titolare.

