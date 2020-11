GdS – Infortunio Osimhen, oggi la risonanza magnetica

Nell’incontro di ieri tra Nigeria e Sierra Leone, Victor Osimhen è uscito per infortunio, ma come racconta la Gazzetta dello Sport, sembrerebbero arrivare le prime rassicurazioni. Ieri, in serata, appena arrivato in albergo ha chiamato Rino Gattuso e il medico Raffaele Canonico, confermando che riesce a muovere il polso su cui è caduto.

Il dolore per ora è alla spalla, anche a causa di un vecchio infortunio. Per avere dei risultati bisognerà aspettare la risonanza magnetica che verrà effettuata oggi. Intanto, la Nigeria spera di riaverlo per martedì, con il giocatore che non vuole creare allarmismi e ha affermato di stare bene.