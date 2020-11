Emergenza Coronavirus, nuovo bando per 600 medici e 800 infermieri in Campania

In Campania a causa dell’emergenza Coronavirus sussiste una carenza di personale sanitario. Proprio per questo motivo tra qualche ora verrà pubblicato un bando della Protezione Civile per reclutare 600 medici specializzati e 800 infermieri.

EMERGENZA CORONAVIRUS, BANDO PER MEDICI E INFERMIERI

La Campania sta vivendo le ultime ore da zona gialla per poi diventare zona rossa. Dalla giornata di domani si procede con un bando della Protezione Civile che ha il compito di rinvenire 600 medici e 800 infermieri.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il bando sarà rivolto ai medici già specializzati, soprattutto specializzati in infettivologia, pneumologia e anestesia.