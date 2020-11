CdM – Diego Armando Jr. ricoverato per Covid. Condizioni in miglioramento

Non grandissime settimane quelle passate dalla famiglia Maradona. Dopo il ricovero di Diego Armando, ecco che il Corriere del Mezzogiorno spiega come anche il figlio, Diego Armando Junior sia ricoverato in ospedale a causa del Covid. Dopo aver annunciato la positività su Instagram ed essere stato ricoverato in ospedale su consiglio di famiglia e dei medici, le sue condizioni sono in miglioramento rispetto ai giorni scorsi e non sembra ci siano complicanze, fortunatamente.

