Angelovski (ct Macedonia): “Elmas fortissimo, sarà leader dopo Pandev”

Il commissario tecnico della Macedonia del Nord, Igor Angelovski, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in onore della prima storica qualificazione agli Europei della Macedonia del Nord. Con un occhio di riguardo per Elmas del Napoli

ELMAS EREDE DI PANDEV – “Guardi il video che abbiamo postato a fine gara, i ragazzi con me in sala stampa, l’orgoglio di un popolo. Pandev? Con quel gol decisivo è nella leggenda. Io ricordo il viaggio a Genova nel 2015, ero stato da poco nominato c.t. Goran aveva deciso di lasciare per assenza di risultati. Era triste: “Racimoliamo 2-3 punti in ogni girone, che senso ha continuare?”. Gli feci cambiare idea, accettò con entusiasmo. Ora è la stella. Chi sarà il prossimo leader? Elmas, è fortissimo. Il Napoli ha un tesoro in casa”.