Saviano: “ È un cialtrone. Vedrebbe bene le donne in cucina a cucinare e badare la casa”

Lo scrittore Roberto Saviano si è scagliato contro il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca con un post su Facebook, definendolo un “camorrologo di professione”. Ecco quanto scritto:

“Il presidente della Campania Vincenzo De Luca, che in una fase tanto delicata e drammatica trova il tempo oggi di prendersela con me che ho osato criticarlo, è politicamente finito.

Vincenzo De Luca, debole con i forti e forte con i deboli, ha contribuito ad aggravare la situazione campana con l’incapacità di assumere una decisione che sia una, anzi no, una ha l’ha presa, ha chiuso le scuole, rubando il futuro a bambini e ragazzi campani, compromettendo l’occupazione femminile già a livelli inimmaginabili nella regione che ormai amministra da troppo tempo.

Vincenzo De Luca, che vedrebbe bene le donne (chi dimentica come ha trattato la mamma che chiedeva scuola per suo figlio) a cucinare e a badare alla casa.

Il nepotista Vincenzo De Luca che crede che tutti i figli siano come i suoi figli, ai quali qualcuno, a prescindere da istruzione e merito, troverà sempre un’occupazione.

A Vincenzo De Luca verrebbe da dire: cialtrone, ma di quali dibattiti parli, pensa a lavorare perché, incredibilmente, nelle tue mani da saltimbanco c’è la seconda regione più popolosa del paese!

Ciò che ha scatenato la reazione di De Luca è stata una mia intervista all’Huffington Post che rivendico, parola per parola”