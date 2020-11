Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno: mancano ancora i nazionali

In attesa del ritorno dei nazionali che avverrà tra qualche giorno, Gennaro Gattuso lavora al centro sportivo di Castel Volturno con i giocatori rimasti.

Napoli-Milan sarà un match importante, in programma domenica prossima e il tecnico non vuole lasciare nulla al caso. Stamattina, come rivela il sito ufficiale del club azzurro, la squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello ed esercitazioni di passing drill.

Successivamente sviluppo di gioco con tiri in porta. Chiusura con partitina a campo ridotto.